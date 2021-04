Com Richarlison ‘apagado’, Everton fica no empate com o Brighton e não vence há cinco jogos

No duelo que fechou a 31ª rodada da Premier League, nesta segunda-feira, o Everton ficou no empate sem gols contra o Brighton, fora de casa.

No geral, a partida nem teve um bom nível técnico. Destaque do Everton, o brasileiro Richarlison pouco apareceu no confronto desta segunda-feira.

Na etapa final, foi o Brighton que criou as melhores chances e deu muito trabalho ao Everton, criando boas chances e parando no goleiro Olsen.

Essa é a quinta partida consecutiva do Everton sem vitória, com três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos do clube na temporada.

Com este resultado, o Everton vai aos 48 pontos e fica na oitava colocação, com uma partida a menos que seus rivais acima ainda.

Já o Brighton, que busca escapar do rebaixamento, vai aos 33 pontos e fica em 15º na tabela da Premier League.

Brighton 0 x 0 Everton

GOLS:

EVERTON: Olsen; Keane, Yerry Mina (Iwobi) e Godfrey; Coleman, Tom Davies, Holgate, Sigurdsson e Lucas Digne; James Rodríguez e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti

BRIGHTON: Sanchez; White, Dunk, Veltman; Gross, Lallana, Bissouma, Moder; Welbeck, Trossard e Maupay Técnico: Graham Potter

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo nos próximos dias pela Premier League.

Terça, 20/04, 16h*, Brighton x Chelsea

Sexta-feira, 16/04, 16h*, Everton x Tottenham

*horário de Brasília