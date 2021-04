Com Rodrigo Varanda, Corinthians inicia preparação para clássico contra o Santos

A equipe do Corinthians já voltou aos treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava. Após empatar com o River Plate-PAR na última quinta, a equipe retornou ao Brasil de madrugada e iniciou a preparação para enfrentar o Santos no domingo, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

A principal novidade desta sexta foi a presença de Rodrigo Varanda. O atacante se recuperou de um trauma no pé direito e participou das atividades normalmente.

Nos treinamentos, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última partida realizaram o tradicional regenerativo. Os demais trabalharam no gramado do CT.

O grupo começou com o aquecimento e, na sequência, fez um exercício de passes e marcação pressão em espaço reduzido. Depois, já sob o comando de Vagner Mancini, a equipe foi dividida em três times e realizou jogos utilizando a metade do campo.

O meia Mateus Vital iniciou a transição para os gramados com apoio da preparação física. O jogador está em fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho. Além dele, Ruan Oliveira segue tratando uma lesão no ligamento cruzado anterior e também entrou em transição.

O Corinthians realizará mais uma sessão de treinos no sábado para encerrar a preparação para o clássico.