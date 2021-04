Com seis desfalques, PSG relaciona novidades para enfrentar o Bayern na Champions

O Paris Saint-Germain busca a reviravolta na temporada e ainda está vivo nas quartas de final da Uefa Champions League, onde enfrenta o Bayern de Munique a partir desta quarta-feira, com o jogo de ida na Allianz Arena.

Para o duelo, o técnico Mauricio Pochettino relacionou 23 atletas, mas convocou alguns jovens já que tem cinco ausências certas para essa partida: Verratti, Paredes, Florenzi, Bernat, Icardi, Kurzawa.

