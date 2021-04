Com seleções definidas, Fifa anuncia potes do sorteio de grupos das Olimpíadas

No próximo dia 21 de abril, a Fifa realizará o sorteio dos grupos de futebol das Olimpíadas de Tóquio, masculino e feminino. Com todas as seleções classificadas, a entidade definiu quais serão os potes.

Para o futebol masculino, o Brasil será cabeça de chave ao lado de Japão, Argentina e Coreia do Sul. O pote dois terá México, Alemanha, Honduras e Espanha, o três é formado por Egito, Nova Zelândia, Costa do Marfim e África do Sul. Por fim, o quatro terá as seleções de Austrália, Arábia Saudita, França e Romênia.



Foto: Divulgação

Já no feminino, os cabeças de chave são Japão, Estados Unidos e Holanda. O Brasil aparece apenas no pote 2, ao lado de Suécia e Inglaterra. Canadá, Austrália e China formam o pote 3, enquanto Nova Zelândia, Chile e Zâmbia concluem as classificadas.

Um dos objetivos do sorteio é evitar que duas seleções do mesmo continente se enfrentem na primeira fase. Até por isso, equipes mais fortes, como a França, só aparecem no pote 4 do masculino. O futebol será disputado no Japão entre os dias 21 de julho e 7 de agosto