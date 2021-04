Com setor ofensivo cheio de novidades, Fluminense pode ceder atacante ao Bahia; equipe baiana visa repor saída de Thiago

De olho na estreia da Libertadores diante do River Plate, da Argentina, na próxima quinta-feira (22), no Maracanã, o Fluminense corre contra o tempo para anunciar os reforços que chegaram ao clube ao decorrer desta semana. Ao todo, o Tricolor das Laranjeiras já garantiu para Roger Machado 4 novos atletas. O zagueiro Manoel, o meio-campista Cazares e os atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla; David Braz deve ser o próximo a chegar na equipe carioca.









Além do quinteto, o Flu ainda espera uma decisão por parte de Willian Bigode e seu estafe. O atacante, que tem contrato com o Palmeiras até o final do ano, é o principal desejo do técnico Roger Machado e do presidente Mario Bittencourt, que inclusive, já fez uma oferta ao atleta, que teria gostado, mas espera uma decisão da diretoria alviverde, que nos próximos dias, deverá oferecer uma extensão de contrato até 2022.

Se há muita gente chegando no time carioca, especialmente no setor ofensivo, um atacante pode estar de saída nos próximos dias. Trata-se do peruano Fernando Pacheco. Sem espaço com Roger Machado, o jogador despertou o interesse do Bahia, que já iniciou as conversas para contrata-lo.

Pacheco pode jogar no Bahia em 2021. Foto: Lucas Merçom



Nas conversas iniciais, o presidente do clube baiano, Guilherme Bellintani indicou que quer contar com o atleta por empréstimo, embora na última semana, tenha vendido o atacante Thiago ao New York City, dos Estados Unidos, por 10 milhões de reais. As tratativas devem continuar nos próximos dias. Pacheco tem 21 anos de idade e foi revelado pelo Sporting Cristal, do Peru.

Ainda com Pacheco no elenco, o Fluzão volta a campo no próximo sábado, às 16h, contra o Botafogo, em jogo válido pela 10° rodada do Campeonato Carioca.