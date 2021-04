Com Sóbis e Moreno em baixa, Cruzeiro mira contratação de destaque do Carioca; empresário confirma interesse

O Cruzeiro segue na saga de reviver seus dias de glória. Multicampeão e um clube tradicional do futebol brasileiro, a Raposa amarga a série B do Campeonato Brasileiro e com dívidas a perder de vista. Além dos problemas extracampo, o desempenho da equipe, hoje comandada por Felipe Conceição, preocupa o torcedor.









Na última quinta-feira (01), o empate contra o Tombense pelo Campeonato Mineiro é mais um sinal de alerta ligado. O Cabuloso ocupa a sexta colocação na classificação geral do Estadual e, neste momento, está fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio. O próximo compromisso será contra o Boa Esporte, domingo (04), fora de casa.

Um dos problemas enfrentados pelo Cruzeiro é, além dos outros setores, a má fase do ataque. Ora Marcelo Moreno e ora Rafael Sóbis, a Raposa não têm tido uma boa pontaria e marcando poucos gols. Por conta disso, a diretoria analisa o mercado em busca de alternativas. De acordo com o empresário do atacante Alef Manga, destaque do Volta Redonda, o Cruzeiro é um dos interessados no atleta.

“Sim (Cruzeiro tem interesse), mas te adianto que a lista é bem maior. Mas a minha postura de comunicação é de manter sigilo da decisão tomada pelo Volta Redonda e do próprio atleta que pediu para finalizar o Carioca. O clube precisa dele na Copa do Brasil e no quadrangular final, se o VR chegar entre os quatro à semifinal”, revelou Marlei Feliciano em entrevista à ESPN.

esse time do cruzeiro precisa de um atacante bom é isso — emilly ᶜᵉᶜ (@emilysausmickat)

April 1, 2021





Destaque do Campeonato Carioca com 5 gols, Alef chama atenção de diversos clubes. Segundo Marlei, pelo menos cinco clubes da Série A e três da Série B já o procuraram para sondar a situação do atleta. A dificuldade do Cruzeiro nessa situação é justamente não poder participar de “leilão” devido à crise financeira.