Com Soteldo de volta, Ariel Holan define time titular do Santos para enfrentar a Inter de Limeira; partida servirá como teste para estreia na Libertadores

O Santos terá um grande problema para administrar nos próximos dias. O calendário brasileiro. A partir da próxima terça-feira até o final de maio, o Peixe jogará três jogos por semana. Como o elenco é curto e a base não vem dando conta nesse início de Campeonato Paulista, o técnico Ariel Holan terá que quebrar a cabeça para montar o Alvinegro nos próximos duelos.









Após colocar um time repleto de garotos mais uma vez e acabar sendo derrotado para a Ponte Preta por 3 a 0 na última sexta-feira (16), o comandante argentino decidiu que nesse domingo (18), contra a Inter de Limeira entrará em campo com um time misto.

A novidade para o próximo confronto no estadual é o retorno de Soteldo. Poupado na derrota para o time campineiro para se recuperar do desgaste após o empate contra o San Lorenzo, da Argentina, o venezuelano estará em campo contra a Inter de Limeira assim como outros titulares que irão enfrentar o Barcelona de Guayaquil, na terça-feira (20), na Vila Belmiro. A ideia de Ariel Holan é fazer os últimos ajustes contra a Inter para que a equipe faça uma boa estreia na Copa Libertadores.

Ariel Holan quer colocar time misto para enfrentar a Inter de Limeira. Foto: Ivan Storti/Santos



“Soteldo precisou se recuperar do jogo de terça, é um esforço grande para a preparação dele. Domingo, com certeza vai jogar alguns minutos. Porém, precisamos pensar no equilíbrio para também jogar a primeira partida da Libertadores. É pensar e ver como corrigiremos os erros de hoje. Preparar um time que jogue com mais solidez“, disse em entrevista coletiva.

Sendo assim o provável Santos para encarar a Inter de Limeira é: João Paulo; Vinicius Baliero, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonathan; Kevin Mathus, Ivonei e Gabriel Pirani; Soteldo, Ângelo e Kaio Jorge. Dos seis jogos do Santos pelo Campeonato Pualista, Holan venceu apenas o Ituano por 2 a 1. O Peixe é o segundo colocado do Grupo D, com seis pontos, atrás do Mirassol, com oito.