Com suspeita de COVID-19, Luiz Adriano não viaja para a Argentina e desfalca Palmeiras na Recopa

Luiz Adriano desfalcará o Palmeiras no jogo desta quarta-feira, contra o Defensa y Justicia, pela ida da Recopa Sul-Americana.

Segundo apurou a ESPN Brasil, o centroavante está com suspeita de COVID-19 e nem viajou para a Argentina com o restante da delegação.

Com isso, o técnico Abel Ferreira deve formar o ataque com Rony, Willian e Breno Lopes (ou Wesley).

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o Verdão realizou testes PCR no elenco na manhã desta terça, antes do embarque para a Argentina.

Os resultados ainda não foram divulgados, mas Luiz Adriano, com suspeita de contaminação pelo coronavírus, não viajou.

Luiz Adriano durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

O Verdão entra em campo na quarta, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires.

A partida de volta será na outra quarta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília.

No meio dos jogos, o Alviverde ainda encara o Flamengo, no próximo domingo, às 11h, no Mané Garrincha, pela Supercopa do Brasil.

Caso dê negativo no teste de COVID-19, Luiz Adriano estará disponível para as próximas partidas.

No entanto, em caso de teste positivo, ele será desfalque certo para os dois duelos.