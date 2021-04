Com Taison no Inter, seis convocados de Tite para última Copa do Mundo estarão no Brasil; veja a lista

Taison está bem perto de ser anunciado como novo reforço do Internacional. Com 33 anos, o atleta conseguiu um acordo para rescindir com o Shakhtar Donetsk e vai assinar contrato com o time colorado até 2023.

A confirmação oficial deve acontecer ainda nesta quinta-feira (15). A informação foi confirmada pela reportagem dos canais ESPN e do ESPN.com.br com fontes ligadas à negociação.

Com a chegada de Taison, seis jogadores que foram convocados pelo técnico Tite para a Copa do Mundo de 2018, estão no Brasil.

Veja a lista:

1- Taison

De volta ao Brasil depois de 11 anos no futebol ucraniano, Taison estava na lista de Tite na Copa do Mundo de 2018, mas não entrou em campo. Na época, a convocação do atacante chegou a ser questionada por muitos.

2- Cássio

No Corinthians desde 2011, o goleiro também foi convocado para a Copa do Mundo da Rússia, e assim como Taison, não chegou a atuar em nenhum dos cinco jogos. Ederson foi o titular absoluto da seleção brasileira na ocasião.

3- Filipe Luís

O lateral-esquerdo chegou ao Flamengo em 2019. Quando foi chamado para o Mundial em 2018 pela primeira vez, Filipe Luís defendia o Atlético de Madrid. Ele já havia batido na trave nas Copas de 2010, por conta de problemas físicos e de 2014, por opção do treinador. O defensor quase ficou de fora de 2018 depois de uma fratura na fíbula da perna esquerda, mas se recuperou a tempo e foi convocado.

Taison, Geromel e Filipe Luis em treinamento da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2018 Getty Images

4- Fagner

Revelado no Corinthians, Fagner herdou a vaga de Daniel Alves na Copa do Mundo de 2018, que foi descartado após uma lesão no joelho. Ele já tinha aparecido em oito listas do técnico Tite, que assumiu o comando da seleção em 2016. Ele trabalhou com o treinador no Timão em 2015, quando foram campeões brasileiro. O lateral está no time paulista desde a ocasião.

5- Geromel

No Grêmio desde 2016, o zagueiro também estava na lista de Tite para a Copa da Rússia e era a quarta opção na zaga. Ele herdou a vaga de Rodrigo Caio, que às vesperas do Mundial passou por uma cirurgia no pé esquerdo. O zagueiro não atuou em nenhum jogo na competição.

6- Miranda

O zagueiro era praticamentos certo nas Copas de 2010 e 2014, mas ficou de fora das convocações de Dunga e Felipão. Em 2018, Miranda era o mais experiente em campo e foi o capitão da seleção na vitória do Brasil por 2 a 0 contra a Sérvia. Miranda atuou por 10 anos no exterior, até voltar ao São Paulo, onde foi tricampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008). O zagueiro fez sua reestreia com a camisa tricolor na vitória contra o Guarani por 3 a 2 pelo Campeonato Paulista.