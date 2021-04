Com Tardelli e garotos da base, Atlético registra jogadores para a disputa da Libertadores da América

O Atlético conheceu na sexta-feira passada (09) os adversários da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2021. As primeiras análises feitas dão conta de que o Galo teve sorte, pois não enfrentou outras equipes mais fortes e de maior tradição no continente, como Boca Juniors e River Plate, por exemplo.

O Galo, que vinha no pote 2 do torneio, enfrentará no grupo H o Cerro Porteño, do Paraguai, o América de Cali, da Colômbia, e o Deportivo La Guaira, da Venezuela. A curiosidade é que o Atlético é o único campeão do grupo, já que o América de Cali tem quatro finais e foi derrotado em todas, e o Cerro jamais chegou a uma decisão.

Nessa sexta-feira (16), o Galo enviou a lista de inscritos à Conmebol e alguns garotos estão presentes como Kevin, Neto, Adriano, Echaporã e Savinho. Desde o ano passado, por conta da pandemia do novo Coronavírus, a Conmebol ampliou para 50 o número de jogadores que podem ser registrados em suas competições, visando aumentar as possibilidades das equipes em caso de um surto da doença dentro do elenco.

Confira a lista de inscritos do Atlético:

Goleiros: Everson, Rafael, Matheus Mendes e Jean

Laterais: Guga, Mariano, Talison, Guilherme Arana, Dodô e Kevin

Zagueiros: Réver, Junior Alonso, Igor Rabello, Gabriel, Bueno, Micael e Hiago Ribeiro

Meio-campistas: Allan, Jair, Alan Franco, Tchê Tchê, Iago, Neto, Adriano, Nacho, Zaracho, Hyoran, Calebe, Nathan e Dylan

Atacantes: Keno, Marrony, Vargas, Savinho, Hulk, Tardelli, Echaporã, Savarino e Eduardo Sasha