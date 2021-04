Com Thaciano podendo aparecer entre os titulares, Bahia está escalado para duelo contra o Manaus

O Bahia entra em campo após a derrota frente ao Fortaleza pela Copa do Nordeste visando a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira (07), o Tricolor receberá no Pituaçu o Manaus, em jogo único, onde a igualdade levará aos pênaltis e um triunfo dá a classificação direta.

No time que vai entrar em campo, o técnico Dado Cavalcanti pode promover algumas alterações em relação ao time que perdeu na competição regional. Na defesa, Lucas Fonseca pode perder o lugar para Luiz Otávio, reforço da temporada de 2021 que foi contratado junto a Chapecoense.

Já no meio de campo, outros dois atletas recém chegados no Esquadrão podem ganhar espaço: o volante Jonas e o meia Thaciano disputam espaço na trinca do setor com Edson e Daniel, respectivamente. O jogador que veio do Grêmio e o volante Matheus Galdezani estrearam após entrarem no segundo tempo contra o Fortaleza.

Fotos: Vitor Tamar / EC Bahia



Os desfalques ficam por conta de Matheus Claus (transição) e Oscar Ruiz (não regularizado). No ataque, o mesmo trio do último jogo. Portanto, o time deve ter: Douglas; Nino, Conti, Lucas Fonseca (Luiz Otávio) e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Edson (Jonas) e Daniel (Thaciano); Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

O duelo entre Bahia e Manaus será disputado a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da competição nacional.