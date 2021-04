Com time alternativo, Atlético-MG bate Athletic Club pelo placar mínimo

O Atlético-MG venceu o Athletic Club por 1 a 0 nesse sábado, no Estádio Independência. Com um time alternativo pensando no jogo de meio de semana pela Libertadores, o Galo conseguiu o triunfo em jogo pouco movimentado.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 27 pontos e, assim, termina a primeira fase do Mineiro como líder absoluto. O Athletic, por sua vez, fica na oitava colocação com 13 pontos. A meta do time era não ser rebaixado e os comandados de Gustavo Brancão cumpriram o objetivo.

Ok! O gol foi do Mariano, mas o ADM comemorou igual ao Calebe! 🤪😂 pic.twitter.com/ya8kcLfttB — Atlético 😷 (@Atletico) April 24, 2021

O jogo- O Atlético controlou o primeiro tempo, com o domínio da posse de bola. No entanto, poucas chances foram criadas e a partida foi se desenvolvendo de forma morna.

Aos 16 minutos, o Galo abriu o placar. Mariano cobrou falta lateral, mas a bola foi direto para o gol Lee, que ainda foi atrapalhado pela presença de Igor Rabello, que tentou finalizar o lance.

Aos 30 minutos, o Atlético-MG voltou a assustar com finalizações em sequência de Marrony e Hulk, que pararam em Lee. Nos minutos finais, o Athletic conseguiu assustar com cruzamentos, mas a defesa atleticana conseguiu cortar as jogadas.

O segundo tempo seguiu pouco movimentado. A diferença é que o Athletic passou a ficar mais com a bola e sair para jogo, buscando reverter a situação do placar. No entanto, a primeira chance de perigo foi do Galo. Aos 11 minutos, o jovem Sávio fez bonita jogada trazendo a bola da direita para dentro e serviu Hulk, que finalizou com a direita, gerando a primeira chance de gol.

O Athletic só foi responder aos 26 minutos, com finalização de fora da área de Willian Mococa que terminou em defesa do Rafael. O Atlético logo em seguida respondeu com Marrony, que conseguiu arrancar com a bola e parou no goleiro Lee.

Aos 36 minutos, Mococa chegou a igualar o placar ao completar cruzamento rasteiro, mas estava em posição irregular e o gol foi anulado. No lance, o goleiro Rafael acabou lesionado e teve que deixar o jogo. Até o final da partida, as equipes pouco fizeram e o placar não se alterou.

ATHLETIC CLUB 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 24 de abril de 2021, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Vivaldi Pedro Baeta

Cartões amarelos: Sidimar, Flávio Gabriel e Christian (Athletic); Alan Franco, Dylan e Mariano (Atlético-MG)

GOLS:

ATLÉTICO-MG: Mariano, aos 16 minutos do 1ºtempo

ATHLETIC CLUB: Lee; D.Fumaça, Danilo, Sidimar e Nathan; Christian (Gabriel Galhardo), Wallace Lalado (Flávio Gabriel) e Silvano (Fernando); Willian Mococa, Ingro (Willian Júnior) e Cassiano (Alason).

Técnico: Gustavo Brancão

ATLÉTICO-MG: Rafael (Matheus Mendes); Mariano, Gabriel, Igor Rabello e Dodô; Alan Franco, Nathan (Sasha) e Calebe (Savarino); Marrony (Hyoran), Hulk e Sálvio (Dylan).

Técnico: Cuca