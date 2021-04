Com time alternativo, Bayern de Munique empata com Union Berlin

Neste sábado, o Bayern de Munique recebeu o Union Berlin pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. Com um time alternativo, os bávaros ficaram no empate em 1 a 1.

O resultado não afeta a posição do Bayern, que segue isolado na liderança da Bundesliga com 65 pontos, cinco à frente do Red Bull Leipzig, que pontuou na rodada. O foco do atual campeão é reverter a situação na Champions contra o PSG. Já o time da capital ficou com 40 pontos na sétima posição.

Andreas Gebert / AFP

Mesmo com alguns de seus principais jogadores sendo poupados, o time de Munique foi superior e criou mais. Entretanto, somente aos 23 do segundo tempo, Jamal Musiala conseguiu balançar as redes pela primeira vez.

Depois do gol, o Bayern tirou o pé, e acabou sofrendo o empate aos 41 do segundo tempo, com gol marcado por Ingvarsten.

Confira outros resultados do Campeonato Alemão:

Werder Bremen 1 x 4 Red Bull Leipzig

Hertha Berlin 2 x 2 Borussia Monchengladbach

Eintracht Frankfurt 4 x 3 Wolfsburg