Com titulares poupados, Bragantino vence São Bento com gol nos minutos finais

O Bragantino venceu o São Bento por 2 a 1 nesse sábado no Estádio Walter Ribeiro, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. Em partida de poucas emoções e com o técnico Maurício Barbieri poupando titulares, Diego Tavares, Helinho e Ytalo marcaram os gols do confronto.

Logo aos 10 minutos, o São Bento abriu o placar. O atacante Diego Tavares não desperdiçou após rebote do goleiro Cleiton em chute de Ítalo, marcando seu segundo gol na competição.

VIRA VIROU! Com gols de Helinho e Ytalo, viramos o jogo e vencemos o São Bento em Sorocaba, por 2 a 1, no retorno do @Paulistao. Voltamos a campo já na segunda-feira, contra o São Paulo, no Morumbi. Vamos, #MassaBruta! 📸 Ari Ferreira#RedBullBragantino pic.twitter.com/tDjgKNKBQV — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 11, 2021

Aos 22 minutos, o Bragantino empatou de pênalti com Helinho, jogador revelado no São Paulo. A bola bateu na mão do lateral Gabriel e o VAR assinalou a penalidade. Aos 31, quase o São Bento voltou a liderar o placar. O meia Daniel Costa bateu falta de muito longe e acertou o travessão de Cleiton.

Aos 46, pouco antes do intervalo, o Bentão chegou a marcar, mas foi marcado irregularidade a bola bater no braço do meia Patrick.

Na volta do intervalo, o Massa Bruta passou a ocupar mais o campo de ataque. Aos 17 minutos, Helinho chegou a sair cara a cara com o goleiro, mas não passou por Luiz Daniel, que saiu muito bem do gol. Aos 34 minutos, o Bentão teve uma escapada ao ataque com Patrick, que finalizou por cima do gol.

Mesmo com alguns titulares do Braga entrando no decorrer do jogo, como Artur, Ytalo e Claudinho, a equipa ia criando poucas chances de gol e o empate estava se desenhando. No entanto, aos 43 minutos, Ytalo recebeu passe em profundidade de Helinho e virou a partida para os visitantes, com boa finalização.

Com esse resultado, o Bragantino chegou aos 11 pontos, sendo líder do grupo C. O São Bento, por sua vez, é o lanterna do grupo B com dois pontos.