Com um a mais, Leipzig vence o Stuttgart e impede título antecipado do Bayern na Bundesliga

Não será neste final de semana que o torcedor do Bayern comemorará mais um título da Bundesliga. Após perder para o Mainz 05 no último sábado por 2 a 1, o vice-líder Red Bull Leipzig bateu o Stuttgart por 2 a 0 e segue com chances de ser campeão alemão.

Apesar do bom resultado, a partida se desenhava preocupante para o Leipzig. Nos primeiros minutos, o Stuttgart dominou e impediu que o rival criasse chances de gol. Porém, tudo mudou aos 13 minutos quando Ahamada recebeu o cartão vermelho após forte entrada de sola. O árbitro consultou o VAR e mandou o meio-campista para o chuveiro.

A partir daí, a partida se transformou em um ataque contra defesa. Com os zagueiros na linha da intermediária de ataque, o Leipzig dominou o jogo, mas tinha dificuldades em penetrar a forte defesa do time visitante e a grande atuação do goleiro Kobel.

Mas a muralha do Stuttgart começou a ruir a partir do primeiro minuto do segundo tempo. Após cruzamento do lado direito para a área, Haidara subiu sozinho e testou com categoria no canto do goleiro, sem chances de defesa.

O Leipzig seguia em cima e Kobel entrou em cena novamente. O goleiro do Stuttgart salvou o time visitante ao menos em três oportunidades. Na mais impressionante delas, o arqueiro fez grandes defesas em chutes seguidos de Angeliño e Dani Olmo.

Na pressão, o Leipzig recebeu um baita presente de Mavropanos, que cometeu pênalti bobo em Frosberg. O próprio atacante bateu com força e fez 2 a 0. A partir dali, o Leipzig seguiu no controle da partida, mas sem sofrer sustos, uma vez que o Stuttgart não ameaçava no ataque.

Com o triunfo, o Leipzig fica sete pontos atrás do Bayern com nove em disputa. O time de Hansi Flick pode ser campeão na próxima rodada caso vença seu compromisso.

Red Bull Leipzig 2 x 0 Stuttgart

GOLS: Haidara e Frosberg (RBL)

RB LEIPZIG: Gulácsi; Klostermann (Mukiele), Konaté (Upamecano), Orban; Kampl, Adams (Henrich), Angeliño, Dani Olmo (Kluivert), Haidara; Sorloth, Nkunku (Forsberg). Técnico: Julen Nagelsmann

STUTTGART: Kobel; Mavropanos, Anton, Kempf; Massimo, Endo, Coulibaly (Churlinov), Ahmada; Förster, Castro (Karazor) (Sankoh); Kalajdzic. Técnico: P. Matarazzo

– Stuttgart nunca venceu o Red Bull Leipzig

– Stuttgart não finalizou nenhuma vez na partida

– Leipzig fez 10 a 1 em escanteios

– Stuttgart chega ao quinto jogo seguido com derrota

– Leipzig teve quase 70% de posse de bola

Classificação:

RB Leipzig : 2º colocado, com 64 pontos

Stuttgart: 10º colocado, com 39 pontos

Próximos jogos