Com um a menos e golaço de voleio, Vitória bate o Treze pela Copa do Nordeste

O Vitória teve um jogador a menos durante todo o segundo tempo, mas mesmo assim venceu o Treze-PB por 3 a 1, neste domingo, pela sétima rodada da Copa do Nordeste, no Barradão. Com o resultado, o Leão deixou encaminhada a classificação para as quartas de final do torneio continental.

Os donos da casa demoraram pouco tempo para abrirem o placar. Aos 10 minutos de jogo, Alisson Farias recebeu de Vico dentro da área e só teve o trabalho de dominar e bater cruzado de pé esquerdo para balançar as redes.

Ainda antes do intervalo, o lateral-esquerdo Pedrinho acabou expulso ao tomar o segundo cartão amarelo por entrada forte em Darlan. Mesmo em desvantagem numérica, o Vitória ampliou aos 11 minutos da segunda etapa, com um golaço de Samuel. O atacante aproveitou o levantamento de David para mandar um belo voleio e superar o goleiro Jeferson.

Aos 22, foi a vez do Treze diminuir. Marcelinho Júnior cruzou na pequena área para João Pedro, que completou para o gol. Após o tento, os visitantes pressionaram em busca do empate, mas acabaram dando espaço para o Vitória contra-atacar. Já nos acréscimos, Ygor Catatau deu números finais ao confronto após rebote de Jeferson.

Com o triunfo, o Vitória subiu para a vice-liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com 12 pontos. Para avançar às quartas de final, o Leão precisa apenas de um empate contra o 4 de julho, na oitava e última rodada.

O Treze, por outro lado, segue com oitos pontos na oitava colocação do Grupo A. Para se classificar, o time paraibano necessita vencer Sport, em casa, e torcer por uma derrota do Bahia contra o ABC ou por um tropeço do Sampaio Corrêa diante do CSA.

Confira o resultado de todos os jogos da Copa do Nordeste deste domingo:

Altos-PI 2 x 0 Santa Cruz

Salgueiro 1 x 1 CRB

Vitória 3 x 1 Treze-PB