Com um a menos, Santa Cruz perde para o Cianorte e é eliminado da Copa do Brasil

O Santa Cruz está eliminado da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, a equipe visitou o Cianorte e foi derrotada pelo placar de 1 a 0, abandonando a competição nacional logo na segunda fase.

Os donos da casa iniciaram a partida tendo o domínio da posse de bola para construir jogadas, enquanto o Santinha buscou se defender e ameaçar o adversário nos contra-ataques. Porém, o cenário do jogo começou a ficar favorável para os mandantes aos 31 minutos, quando o árbitro viu Augusto Potiguar deixando o braço no rosto de Grafite e expulsou o jogador do time pernambucano.

Com um a mais em campo, o Leão foi para o ataque no decorrer do confronto e chegou ao gol da vitória aos 20 minutos da segunda etapa. Rael cobrou escanteio pelo lado esquerdo para Maurício, que desviou de cabeça no canto direito e deixou os paranaenses na frente.

O Santa Cruz tentou criar forças para atacar e esboçar uma reação sobre os donos da casa, mas não conseguiu criar jogadas perigosas, e o Cianorte saiu de campo com a vitória e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.