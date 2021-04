Com um a menos, Santos derrota Inter de Limeira e conquista segunda vitória no Paulista

O Santos conseguiu reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Paulista neste domingo (18). Jogando na Vila Belmiro, o time enfrentou a Inter de Limeira e conquistou o triunfo pelo placar de 2 a 1, pela sexta rodada da competição.

Com o resultado, o Peixe chegou a nove pontos e saltou para a liderança do Grupo D. Já o Leão da Paulista segue na lanterna do Grupo A, com apenas três pontos.

O Santos volta a campo nesta terça-feira, quando estreia pela fase de grupos da Conmebol Libertadores contra o Barcelona, às 19h15, com transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports, na Vila. A Inter de Limeira, por sua vez, retorna aos gramados na quarta diante do Ituano, em casa, às 21 horas.

A Inter de Limeira teve a primeira chegada e ameaçou sair na frente logo aos três minutos, quando Rondinelly bateu forte por cima do gol de Vladimir. Porém, o Santos respondeu, foi para o ataque e conseguiu abrir o placar aos 16 minutos. Em escanteio cobrado por Lucas Lourenço pela esquerda, a bola passou por Robson e pelo goleiro Rafael Pin, bateu em Deivid e foi para as redes, deixando o Peixe em vantagem com um gol contra.

Só que o Leão da Paulista não se intimidou com o gol sofrido e empatou aos 28. Rondinelly recebeu passe de Elacio e lançou na área para Lucas Batatinha, que tocou com categoria na saída de Vladimir e igualou os marcadores.

As duas equipes seguiram buscando o gol e criaram mais algumas oportunidades para balançar as redes. Em jogada ensaiada dos visitantes aos 35 minutos, Igor Henrique finalizou forte da entrada da área e acabou mandando por cima. O Alvinegro Praiano deu resposta aos 45 com um chute de Ângelo no cantinho, mas Rafael Pin fez boa defesa e o resultado foi mantido até o intervalo.

O segundo tempo do confronto começou quente, com dois cartões amarelos para jogadores da Inter antes dos primeiros cinco minutos do período. Entretanto, a situação ficou pior para os donos da casa aos 14, quando Guilherme Nunes deu entrada dura em Elacio e, após análise do VAR, o volante foi expulso. Dessa forma, o Leão da Paulista passou a atuar de forma mais ofensiva atrás do gol da virada.

A Inter de Limeira obteve o controle da partida e construiu uma boa chance aos 28 minutos, quando Roger recebeu lançamento em profundidade na área e finalizou, mas pegou mal e Vladimir agarrou. Depois, aos 30, Lucas Batatinha ficou livre na área com a bola e tentou bate tirando do goleiro, porém acabou mandando para fora.

Tentando esboçar uma reação, o técnico Ariel Holan, que já havia colocado Soteldo, mandou Marinho para o jogo, que buscou chegar ao gol aproveitando a velocidade da dupla. O Peixe conseguiu deixar a partida mais equilibrada, mas foi em uma bola parada que a equipe marcou o tento da vitória.

Aos 41 minutos, Soteldo cobrou falta na área, Rafael Pin não segurou e Bruno Marques estava atento para aproveitar a sobra e mandar para as redes. Depois de o VAR analisar o lance por seis minutos, o gol foi confirmado. A Inter não desistiu e foi com tudo para o ataque nos últimos instantes, mas o Santos se segurou bem e saiu de campo com o triunfo.