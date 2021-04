Com um jogador a menos, Southampton segura empate com o Leicester no Campeonato Inglês

Nesta sexta-feira, Southampton e Leicester entraram em campo para abrir a 34ª rodada do Campeonato Inglês. Mesmo com uma expulsão precoce, os Saints conseguiram arrancar um empate por 1 a 1 jogando no St Mary’s.

Com bola rolando, o time da casa logo se complicou. O zagueiro Vestergaard, aos dez minutos, se atrapalhou e perdeu a bola – em seguida, entrou duro em Vardy e levou o vermelho direto.

Mesmo com a expulsão, os Saints se portaram com muita efetividade no campo defensivo, bloqueando todas as criações dos visitantes e levando o empate sem gols para o intervalo.

A grande atuação do Southampton ainda rendeu frutos lá na frente. Aos 16 minutos, Iheanacho cometeu pênalti e coube a Ward-Prowse converter com sucesso. Sete minutos mais tarde, os Foxes reagiram com o próprio Iheanacho servido Evans.

O empate mantém o Leicester absoluto na terceira posição do Inglês, com 63 pontos. O Southampton chega aos 37 pontos na competição e segue no meio da tabela, cada vez mais distante da zona de rebaixamento.