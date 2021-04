Com Veiga, Palmeiras faz último treino na Academia antes de viagem para estreia na Libertadores

Após empatar com o Botafogo-SP na noite de domingo, o Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a manhã desta segunda-feira.

Com o meia Raphael Veiga em campo, o time alviverde fez o último treino antes de viajar ao Peru para enfrentar o Universitario na estreia da Conmebol Libertadores.

Desgastado, Veiga foi preservado pelo técnico Abel Ferreira nos recentes confrontos com São Paulo e Botafogo-SP, ambos pelo Campeonato Paulista.

De acordo com o Verdão, o meia participou normalmente do treinamento realizado na Academia de Futebol.

O volante Gabriel Menino também acabou poupado pela comissão técnica nas duas partidas disputadas pelo Palmeiras desde a decisão da Recopa Sul-Americana.

Nesta segunda-feira, o jovem deu sequência ao cronograma especial realizado nos últimos dias.

O elenco participou de movimentações técnicas e táticas. Enquanto uma equipe aprimorava a linha defensiva, a marcação e o preenchimento de espaços, a outra aperfeiçoava saídas de bola, transições e quebras de linha.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos em Ribeirão Preto fizeram apenas atividades regenerativas.

