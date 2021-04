Com vestido de Victor Valentin, Desirée debuta como modelo e impressiona · .

Desirée (Mayana Neiva) brilhará em Ti Ti Ti. A jovem debutará como modelo ao aparecer na festa da revista Moda Brasil com um vestido do estilista Victor Valentin (Murilo Benício). A filha de Nicole (Elizangela) impressionará a todos com sua beleza e também deixará os convidados curiosos para saber quem é o autor do figurino.

A personagem se destacará nos próximos capítulos da reprise do Vale a Pena Ver de Novo. A essa altura, Ariclenes terá conseguido botar seu plano em prática: o de lançar a carreira do falso costureiro espanhol.

Ele usará a celebração da revista como trampolim. Acompanhada de Chico (Rodrigo Lopez), a prima de Stéfany (Sophie Charlotte) deixará todos os convidados boquiabertos com seu lindo e chamativo vestido.

O público parará para admirar a peça de alta-costura. “Quem são essas pessoas?”, perguntará Suzana (Malu Mader), assim que reparar no rebuliço que se formará em torno da dupla.

“Não sei, mas o vestido é maravilhoso”, responderá Stela (Mila Moreira). “Você conhece o casal?”, questionará Jaqueline (Claudia Raia) à consultora de moda. “Nunca vi… Mas a moça é linda, e o vestido é um deslumbramento”, destacará a mãe de Renato (Guilherme Winter).

Curiosos, os funcionários da Moda Brasil farão até aposta para descobrirem quem é o dono da criação. “Eu arriscaria Oscar de La Renta [1932-2014]”, palpitará Adriano (Rafael Zulu), certo de que vai derrotar os colegas.

Funcionários da revista ficarão estarrecidos

O burburinho também chegará ao núcleo da agência de modelos Lugar. Os agentes ficarão de olho na linda mulher com a peça misteriosa. “Você conhece a garota, Francis [Ricardo Duque]?”, questionará Edgar (Caio Castro).

“Não… Mas ela tem um carisma danado”, confessará o personagem de Ricardo Duque. Luísa (Guilhermina Guinle) concordará com o funcionário. “Ela não é modelo, mas sabe usar uma roupa”, admitirá a empresária.

Cheia de pose

Donos da revista, Gustavo (Leopoldo Pacheco) e Bruna (Giulia Gam) logo se aproximarão do casal misterioso. Espertos, Chico e Desirée já estarão com o discurso pronto para impressionarem os anfitriões da festa.

“Vocês trabalham com moda?”, perguntará o empresário. “Ele trabalha no mercado financeiro”, responderá a filha de Nicole, antes mesmo que o amigo de Ariclenes se enrole na mentira.

De longe, Stela questionará Ed Oliveira (Dorival Carper) sobre o vestido da modelo. Na trama, o personagem é conhecido por ser um influente colunista de moda. “Ed, você que não gosta de nada. O que você achou desse vestido?”, perguntará a ex-mulher de Giancarlo (Mauro Mendonça).

“Sem dúvida, é o grande acontecimento da noite!”, soltará o jornalista, animado. Jacques Leclair (Alexandre Borges) ouvirá o comentário do “carrasco dos estilistas” e temerá ter perdido a chance de ver seu vestido brilhar na festa.

O folhetim que a Globo reprisa à tarde no Vale a Pena Ver de Novo é uma releitura de duas novelas clássicas de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993): Ti Ti Ti (1985) e Plumas e Paetês (1980). Originalmente exibida entre julho de 2010 e março de 2011, a trama foi escrita por Maria Adelaide de Amaral e Vincent Villari.

