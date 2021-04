Com Vina, Ceará está escalado para primeiro jogo oficial fora do Brasil; Vozão pega o Arsenal na Argentina

Após chegar em mais uma final de Copa do Nordeste, o Ceará já mudou o foco e está na Argentina para fazer história. O Vozão disputará a primeira partida oficial fora do Brasil na segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Arsenal de Sarandí em partida no estádio Julio Grandona. O meia Vina falou sobre o momento do clube.

“A gente sabe que está na história. Pela primeira vez, vamos jogar em busca dos três pontos fora do País. A expectativa é grande e nós, jogadores, estamos nos preparando da melhor maneira possível para sempre estarmos representando muito bem o Ceará e sabemos que vai ser um jogo difícil aqui na Argentina, mas vamos nos preparar o melhor possível”, prometeu.

Mostrando sua veia artilheira, o meia comemorou o fato de ter balançado as redes. “É lógico que existia uma cobrança interna minha, mas eu sabia que o momento ia chegar, de forma natural. O apoio da torcida me deixou muito motivado e emocionado também, além de me fazer entender que eu fiz a melhor escolha em ter ficado aqui. O gol saiu naturalmente, no tempo certo, e eu só tenho a agradecer o carinho dos torcedores e de todo o grupo”.

Foto: Kely Pereira/AGIF



Para o jogo contra o Arsenal, o time do Ceará não deve ter grandes novidades dentro de campo. Sendo assim, segundo o site Globoesporte.com, Guto Ferreira vai escalar o Vozão com Richard; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Pedro Naressi e Charles; Lima, Vina e Steven Mendoza e Felipe Vizeu.

O Ceará é o líder do grupo C com 3 pontos assim como o Bolívar, mas está a frente por conta do saldo de gols da vitória contra o Jorge Wilstermann.