Com Viña e Menino como alas, Abel deve escalar Palmeiras ousado em busca de reabilitação no Paulista

A maratona 2021 não para. Após a goleada por 5 a 0 diante do Independiente del Valle na última terça-feira (27), o elenco Alviverde voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (28), para os preparos focados na partida diante da Inter de Limeira. A partida acontece no Allianz Parque na próxima quinta-feira (29).









Abel Ferreira deve manter o planejamento das últimas partidas, projetado para o Paulistão. A ideia do treinador é usar o campeonato estadual como forma de conceder espaço aso jogadores que não estão sendo constantemente acionados, desta forma, consegue poupar os nomes principais da equipe do Palestra Italia.

Entretanto, o time que vai a campo deve ter uma mescla com jogadores considerados titulares. O Verdão precisa vencer o duelo contra o time de Limeira para continuar com chances de buscar o bicampeonato paulista. Com 12 pontos, o Palestra figura na terceira colocação do grupo C, liderado pelo Red Bull Bragantino, que tem 21 pontos. O Novorizontino é o segundo colocado, com 18 pontos. Apenas duas equipes passam para a próxima fase.

Contudo, o Alviverde de Parque Antártica que vai a campo em busca de reabilitação no Campeonato Paulista deve utilizar Menino e Vinã apoiando constantemente o ataque e ter a provável escalação: Vinícius Silvestre; Danilo Barbosa, Henri e Alan Empereur; Mayke, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley e Willian.