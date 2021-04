Com vitória do Flu, Fred celebra gol 400 na carreira

O Fluminense passou pelo Nova Iguaçu, neste domingo, no Maracanã. A vitória por 3 a 1 deixou os tricolores mais próximos das semifinais do Campeonato Carioca.

A partida foi especial para o atacante Fred. O jogador mais um dos gols do Fluminense e chegou ao de número 400 na carreira.

“É uma marca importante para mim. Marca pessoal. Mas também feliz pelo bom jogo que fizemos. Tive a oportunidade de marcar um gol e ajudar a vitória no Fluminense. O resultado nos dá confiança e nos coloca próximos da semifinal”, disse.

Fred ainda brincou com a campanha na internet promovida pela torcida do Fluminense.

“Agradeço a torcida do Fluminense por ter criado o “Fred Day” hoje. Espero seguir ajudando o Fluminense”, declarou.

O Fluminense vai em busca da confirmação da vaga para as semifinais do Estadual. Os tricolores precisam vencer o Botafogo para garantirem presença na fase final do Carioca.