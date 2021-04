Com Wilson, Morínigo relaciona 23 jogadores para o clássico contra o Paraná; técnico tem dúvida no meio de campo

O Coritiba se prepara para fazer mais uma partida pelo Campeonato Paranaense. Depois de empatar contra o Azuriz pelo placar de 1 a 1, no Couto Pereira, dessa vez o Coxa encara o rival Paraná, também em casa. Para o jogo deste sábado (24), o técnico Gustavo Morínigo deverá fazer algumas mudanças na equipe.

“Seguir trabalhando e aprendendo com esse tipo de partida e creio que vamos encontrar muito disso ainda. Não vamos renunciar nosso estilo de jogar, de atacar”, disse o treinador apesar do tropeço na última rodada no Couto. Uma das mudanças deve acontecer no meio de campo com o retorno de Val.

Além do meio-campista, o lateral Natanael também é outra novidade entre os relacionados. Ambos cumpriram suspensão na última partida. Wilson também volta e briga por posição com Marcão na meta do Coxa, enquanto que o meia Robinho está de fora. Segundo informação do site do clube, o atleta está fazendo trabalhos específicos em função de um desconforto muscular.

Foto: Site oficial do Coritiba



Confira a lista de relacionados do Coritiba para o jogo contra o Paraná:

Goleiros: Diego Monteiro, Marcão e Wilson

Defensores: Guilherme Biro, Igor, Luciano Castan, Natanael, Nathan Ribeiro, Romário, Thalisson e Wellington Carvalho

Meio campistas: Lucas Nathan, Matheus Bueno, Matheus Sales, Val e Willian Farias

Atacantes: Cerutti, Igor Paixão, Léo Gamalho, Luizão, Rafinha, Tailson e Waguininho

Com estes jogadores a disposição, a tendência de time titular para o Para-Tiba, segundo o Globoesporte.com é a seguinte: Wilson (Marcão); Igor, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Val, Willian Farias e Rafinha; Waguininho (Cerutti), Igor Paixão e Léo Gamalho.