Com Xavier e Camacho fora dos relacionados, Corinthians deve ter formação inédita diante do São Bento

Nesta quinta-feira (15) o Timão finalizou os trabalhos para a partida contra o São Bento, que acontece na próxima sexta-feira (16), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O clube realizou testes em seu elenco para verificar se havia algum caso de Covid-19 entre os jogadores, contudo, todos deram negativo. A informação é do Globoesporte.com.









O Coringão deve enfrentar o São Bento com uma equipe diferente do que Mancini acionou nos últimos jogos. Basicamente o time terá uma formação com a mistura dos jogadores que atuaram diante do Guarani e Ferroviária.

Os volantes Xavier e Camacho estão fora do jogo. O primeiro não teve uma atuação satisfatória diante da Ferroviária, inclusive, foi desarmado em jogada que originou um dos gols da equipe do interior paulista. Já Camacho foi bem, fazendo o gol do Alvinegro na derrota por 2 a 1. Contudo, a ideia é deixá-los à disposição para o jogo de domingo (18), contra o Ituano.

Raul, Léo Santos, Biro, Matheus Araújo, Adson, Felipe e Antony também não integram a delegação relacionada para o jogo contra o São Bento. O elenco corinthiano está concentrado no hotel do CT Joaquim Grava e seguirão na “bolha” exigida pela Federação Paulista até o horário do jogo.

Com o revezamento promovido por Mancini, o Corinthians deve ter a provável escalação para o jogo de sexta-feira (16): Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Luan; Gustavo Mosquito, Otero e Cauê.