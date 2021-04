Combina com almoço: aprenda a fazer nhoque de vatapá com molho de camarão

1. Refogue a cenoura, cebola, salsão, alho, as cabeças de camarão e a cabeça do badejo em uma panela com óleo.

2. Quando começar a soltar um líquido, acrescente a água.

3. Quando começar a ferver, coloque tomilho e alecrim.

4. Quando ganhar cor, acrescente o sal e a pimenta.

5. Coe o caldo e reserve.

6. Deixe o camarão secar por 20 minutos.

7. Bata a castanha no liquidificador com o camarão seco.

8. Depois de moído, acrescente a farinha de amendoim e bata mais uma vez.

9. Bata o leite de coco e o gengibre no liquidificador.

10. Coloque o caldo de peixe, as castanhas batidas e o leite de coco com gengibre em uma panela e acrescente o azeite de dendê.

11. Deixe ferver e então acrescente duas xícaras de farinha de trigo e mexa sem parar até desgrudar totalmente do fundo da panela.

12. Em uma bancada, coloque o restante da farinha e o ovo, misturando bem.

13. Em seguida, junte a massa de vatapá e misture.

14. Coloque a farinha de trigo até parar de grudar na bancada.

15. Depois, faça pequenas cobrinhas e corte em quadradinhos.

16. Cozinhe o nhoque em uma panela com água fervente por cerca de dois minutos.