A gente sabe que tudo vai ficar bem, que as lágrimas dos brothers vão secar porque essa noite vai ser especial. Que não vão faltar sinais de fogo e muita animação. Afinal, começa mais uma festa no BBB21. Nesta quarta-feira, 21/04, os confinados vão curtir um BBBotequim, com comida boa, decoração e muita música! Inclusive o show promete ser verdadeiramente indestrutível.