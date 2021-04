Começa a Festa da Líder Viih Tube no BBB21 | casa BBB

Alegria, brincadeira, risada, comida gostosa e diversão: começa a Festa da Líder Viih Tube no BBB21. A noite desta quarta-feira, 07/04, é marcada pela celebração do reinado da sister, que escolheu como tema uma festa infantil.

A comemoração começa com a música ‘Girassol’, de Whindersson Nunes e Priscilla Alcantara. Ao ouvir a canção, a paulista se emociona e curte o momento com os colegas de confinamento e fica de mãos dadas com Thaís.

Em seguida, alguns brothers partem para ver o cardápio da noite que conta com cachorro quente, cajuzinho, doce de leite em pó. Mais cedo, os moradores da casa mais vigiada do Brasil tiveram direito a comes e bebes para entrar no clima da noite e a sister recebeu o figurino para a grande noite.

Por falar em figurino, os confinados capricharam na produção. Viih Tube ficou feliz pois conseguiu separar looks iguais para as sisters usarem. Ao contar essa ideia para João Luiz, revelou: “Melhor do que imaginava”. Os meninos também se organizaram para manter o estilo da roupa e Caio brincou sobre o combinado: “Uniformizados”.

Começa a Festa da Líder Viih Tube — Foto: Globo

1 de 2 Começa a Festa da Líder Viih Tube no BBB21 — Foto: Globo Começa a Festa da Líder Viih Tube no BBB21 — Foto: Globo

2 de 2 Viih Tube em sua Festa da Líder — Foto: Globo Viih Tube em sua Festa da Líder — Foto: Globo

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se com o Dropz!