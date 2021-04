Começa a Festa Original Piraquê no BBB21 | FESTA ORIGINAL PIRAQUÊ

Juliette, Gilberto, Camilla de Lucas, Fiuk e Pocah chegam na área externa da casa, especialmente preparada para o evento com uma entrada triunfal, e curtem a decoração do espaço. O Top 5 da edição vibra com o fato de poder curtir mais uma noite de festa na casa mais vigiada do Brasil. O grupo repara nas televisões da decoração e ficam animados ao reconhecer imagens da trajetória de cada um no jogo.