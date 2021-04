Começa a Prova do Anjo Esmaltes Avon; acompanhe | PROVA DO ANJO AVON ESMALTES

“Sejam bem-vindos à última Prova do Anjo do BBB21, e ela é dos esmaltes Avon. Eles têm longa duração e secam em apenas 60 segundos. Passou, secou. A prova vai exigir agilidade e boa memória. Primeiro, vocês vão se posicionar na entrada da prova, vai jogar um de cada vez e aguardar 60 segundos. Assim que o esmalte secar, circuito liberado. Você vai ter que procurar os cinco esmaltes que vão aparecer no gabarito do telão. Alguns esmaltes estão soltos na bancada, outros, trancados numa caixinha. Será necessário, então, pegar uma chave e abrir essa caixinha. Aliás, pegar a chave é o terror de toda unha recém-feita, como vocês sabem. Se você precisar checar o gabarito de novo, porque ele desapareceu, você vai apertar um botão que está bem no meio do circuito, no portal Avon, exatamente na metade do circuito. Lá, você vai ganhar um pouquinho mais de tempo, o telão vai aparecer de novo com o gabarito. Ao chegar ao final do circuito, você vai montar o seu gabarito e apertar o outro botão que está ali perto desse gabarito. Cada acerto vale 1 ponto. Vence a Prova do Anjo quem fizer mais pontos. Se houver empate, quem fez mais rápido vence“.