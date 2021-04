Começa a Prova do Anjo Lasanha Seara no BBB21 | casa BBB

Após Tiago Leifert ler as regras da dinâmica, começa a Prova do Anjo Lasanha Seara no BBB21. Jogam a prova: Juliette (1), Thaís (2), Viih Tube (3), Fiuk (4) , João Luiz (5), Gilberto (6), Arthur (7) e Pocah (8).