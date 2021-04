comentaristas da ESPN analisam quarta dos brasileiros na Libertadores

A Conmebol Libertadores teve mais brasileiros começando a fase de grupos na última quarta-feira (21) e com atuações que não convenceram muito a opinião pública.

Na Venezuela, o Atlético-MG teve que buscar um empate contra o La Guaira em uma partida com 59 cruzamentos da equipe mineira. No Peru, o Palmeiras quase deixou uma vitória escapar contra o Universitario, mas um gol de Renan no último lance selou a vitória.

Nos canais ESPN, o time de comentaristas analisou as estreias dos times brasileiros na maior competição de clubes do futebol sul-americano.

Veja abaixo o melhor da opinião dos comentaristas da ESPN: