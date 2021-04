Comerciantes esperam aumento de vendas com retorno do Auxílio

Se tem uma categoria trabalhista que pode se beneficiar com o retorno do Auxílio Emergencial, essa categoria é a dos comerciantes. É que como o programa coloca dinheiro nas mãos das pessoas, o comércio regional acaba se beneficiando porque essas pessoas passam a comprar mais.

E o momento pode ser muito proveitoso por outros motivos. É que neste momento, os estados estão começando a voltar a flexibilizar as regras de fechamentos do comércio. Pelo menos é isso o que está acontecendo em vários estados do país.

Então esses comerciantes podem ter duas boas notícias para eles. A primeira é o retorno das atividades. A segunda é o pagamento do Auxílio Emergencial. De acordo com esses trabalhadores, essa junção de notícias pode acabar fazendo com que eles tenham um bom retorno neste momento.

Os comerciantes sabem bem o peso que o Auxílio Emergencial pode ter no comércio regional. Em 2020, eles viveram isso de perto. Quase todos esses trabalhadores perceberam um aumento nas vendas quando o Governo Federal começou a pagar o Auxílio.

Do mesmo modo, esses comerciantes também perceberam uma queda das vendas assim que o Governo Federal cortou o benefício no último mês de dezembro. Então é natural que esses trabalhadores se animem por causa do anúncio do retorno dos pagamentos do programa este ano.

Impacto do Auxílio

De acordo com dados de fontes oficiais, não há a menor dúvida de que o Auxílio teve muito impacto no comércio no ano passado. E foi um impacto muito forte. Pesquisas mostram que boa parte dos comerciantes sentiram a diferença nas vendas.

No entanto, há de se considerar agora que o novo Auxílio Emergencial está pagando valores menores do que aqueles que o Governo pagou no ano passado. Em 2020, o Auxílio Emergencial pagou parcelas de R$ 600 entre abril e agosto e de R$ 300 entre setembro e dezembro.

Agora em 2021, o Governo Federal vai pagar quatro parcelas de valores que variam entre R$ 150 e R$ 375. Só que o próprio Ministério da Cidadania, que responde pelo Auxílio, diz que a maior parte das pessoas vai receber mesmo esse valor menor, que é de R$ 150.

Calendário de saques

Além de tudo isso, ainda há outro ponto em toda essa história. De acordo com as regras do Auxílio Emergencial este ano, ninguém pode sacar o dinheiro nas agências ainda. Isso dificulta muito que esse dinheiro chegue no pequeno comércio neste momento.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os saques irão passar por uma liberação apenas a partir do próximo dia 30 deste mês. E ainda assim, isso vai acontecer de forma escalonada. Então as pessoas irão receber esse dinheiro com base no mês de aniversário.

É por isso que institutos de pesquisa estão prevendo um impacto mais demorado e menor nos pequenos comércios. No entanto, esses trabalhadores acreditam que mesmo com a ajuda menor, o impacto vai servir de alguma ajuda. E neste momento, qualquer impacto, por menor que seja, pode ser uma ajuda importante.