comissão está formada para próximo edital

A comissão organizadora do próximo concurso Seduc RO foi formada. Grupo de seis servidores, publicado nesta quarta-feira (8/4), é responsável por organizar os procedimentos da contratação da banca do certame.

Segundo portaria que elabora a comissão, os servidores vão levantar o número de vagas e cargos não preenchidos no último concurso Seduc RO, que foi realizado em 2016.

Os próximos passos são a elaboração do projeto básico e contratação de banca. Assim que banca estiver contratada, edital do concurso público será divulgado.

O último concurso Seduc RO foi realizado em 2016 e organizado pelo Ibade. Foram 672 vagas de cargos efetivos ofertados no último certame.

Resumo

Último concurso Seduc RO

O último concurso Seduc RO ocorreu em 2016 e foi organizado pela Ibade. Na época, foram ofertadas 672 vagas distribuídas em cargos efetivos, tanto de nível superior ou médio. Os cargos ofertados foram os seguintes:

Professor Classe C : Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Libras, Espanhol, Inglês, Português, Matemática, Orientação Escolar, Séries Iniciais, Supervisão Escolar, Química e Sociologia

: Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Libras, Espanhol, Inglês, Português, Matemática, Orientação Escolar, Séries Iniciais, Supervisão Escolar, Química e Sociologia Analista Educacional : Administrador, Assistente Social, Biblioteconomista, Contador, Economista, Nutricionista e Psicólogo

: Administrador, Assistente Social, Biblioteconomista, Contador, Economista, Nutricionista e Psicólogo Técnico Educacional: Cuidador, Intérprete Libras e Revisor Cego

O concurso público foi dividido nas etapas de: prova objetiva, prova prática (somente para alguns cargos) e avaliação de títulos (somente para nível superior). Nas provas objetivas, candidatos deviam responder questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada.

Entre o conteúdo cobrado nas provas objetivas, candidatos poderiam encontrar matérias de:

Língua Portuguesa

História e Geografia de Rondônia

Informática Básica

Conhecimentos Pedagógicos

Conhecimentos Específicos

Na Avaliação de Títulos, os pontos dados para cada títulos foi o seguinte:

Pós-Graduação Stricto Sensu ( Doutorado ): 4,5 pontos por título

): 4,5 pontos por título Pós-Graduação Stricto Sensu ( Mestrado ): 3,5 pontos por título

): 3,5 pontos por título Pós-Graduação Lato Sensu (360 horas): 2,0 pontos por título

