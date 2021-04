comissão formada; 174 vagas previstas em 2021

Após a autorização dada no dia 8 de março, o concurso Procon DF dá mais um passo rumo ao edital. Foi formada a comissão que será responsável pelos trâmites da seleção em 2021.

A divulgação consta do Diário Oficial do Distrito Federal publicado na manhã deste dia 6 de abril. Segundo reportagem exclusiva do Direção Concursos, o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal terá 174 vagas.

O grupo de trabalho é destinado aos estudos técnicos que levarão até a publicação do edital, que está prevista para setembro deste ano. Os profissionais envolvidos tem como objetivo principal a escolha da banca organizadora.

Concurso Procon DF: panorama

De acordo com o próprio órgão, o concurso Procon DF será destinado à contratação de 174 novos profissionais, nos cargos de técnico de atividades de defesa do consumidor, analista de atividades de defesa do consumidor e fiscal de defesa do consumidor.

24 (vinte e quatro) para o cargo de Técnicos de Atividades de Defesa do Consumidor, além de 27 para formação em cadastro de reservas

35 (trinta e cinco) para o cargo de Analista de Atividades de Defesa do Consumidor, além de 43 para formação em cadastro de reservas

10 (dez) para o cargo de Fiscal de Defesa do Consumidor, além de 35 para formação em cadastro de reservas

Na formação da comissão, porém, percebe-se que nada se fala da carreira de fiscal. Os salários pagos aos futuros ocupantes dos cargos variam de R$ 3.919,13 (técnicos) e R$ 5.293,30 (analistas e fiscais).

Última seleção

O último concurso Procon DF teve edital e provas aplicadas em 2011 e foi organizado pela banca Instituto IADES. Na época, foram três editais com as seguintes vagas e cargos:

60 vagas para Fiscal de Defesa do Consumidor

para Fiscal de Defesa do Consumidor 80 vagas para Analista de Defesa do Consumidor

para Analista de Defesa do Consumidor 50 vagas para Técnico de Defesa do Consumidor – Agente Administrativo

para Técnico de Defesa do Consumidor – Agente Administrativo 10 vagas para Técnico de Defesa do Consumidor – Técnico em Contabilidade

Para Analista de Defesa do Consumidor, as especialidade abrangidas pelo certame foram:

Administração

Arquivologia

Contabilidade

Direito e Legislação

Economia

Especialista em Recursos Humanos

Estatística

Jornalismo

Modernização da Gestão Pública

O concurso foi composto de provas objetivas e discursivas. As provas objetivas eram formadas por 30 questões de Conhecimentos Básicos (peso 1) e 30 questões de Conhecimentos Específicos (peso 2).

Resumo concurso Procon DF

Situação: comissão formada

comissão formada Cargos: técnicos, analistas e fiscais

técnicos, analistas e fiscais Vagas: 116 previstas na LDO e 174 prometidas pelo órgão

116 previstas na LDO e 174 prometidas pelo órgão Remuneração: até R$ 5,2 mil

até R$ 5,2 mil Último edital: 2011, Iades

2011, Iades Link do último edital aqui

