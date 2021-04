comissão formada para novo editais

As comissões responsáveis pelos novos editais do concurso PC MS (Polícia Civil do Mato Grosso do Sul) foram designadas nesta segunda-feira (5/4). O edital conta com autorização para o preenchimento de 250 vagas.

De acordo com o documento divulgado no Diário Oficial do estado, as comissões serão responsáveis pelos editais de Agente de Polícia Científica, Perito Criminal, Perito Médico Legista e Perito Papiloscopista. Veja o documento oficial:

Concurso PC MS comissão formada

Conforme a autorização (veja aqui), as oportunidades serão divididas entre os seguintes cargos policiais:

Perito Papiloscopista , 38 vagas

, 38 vagas Perito Médico Legista, 45 vagas

45 vagas Perito Criminal, 67 vagas

67 vagas Agente de Polícia Científica, 100 vagas

Conforme a estrutura de cargos e salários da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, todos os cargos exigem nível superior. Para concorrer o candidato deverá atender a uma série de requisitos específicos. Veja todos aqui!

Concurso PC MS: salários atualizados

A tabela remuneratória dos cargos da Polícia Civil MS foi atualizada em 2016 por meio da publicação do anexo N º 4.890, de 26 de julho de 2016, onde os servidores receberam aumento de 6%.

O subsídio inicial que era R$ 3.668,17 passou a ser de R$ 3.888,26, ou seja, uma diferença de R$ 220,09. O da classe especial no nível VI que era de R$ 8.050,03 passou para R$ 8.533,04, uma diferença de R$ 483,01.

Desde a folha de pagamento de maio de 2016, os policiais civis estão recebendo um abono de R$ 200,00, sendo garantida a irredutibilidade. Conforme a alteração a estrutura ficou a seguinte:

Salários PC MS

O estado do Mato Grosso do Sul é o 14º estado que melhor paga para o cargo de delegado, conforme levantamento do Sindpesp (Sindicato de delegados de São Paulo).

Conforme os dados, a categoria recebe R$ 17.014,18 em início de profissão, no entanto, o último edital traz a remuneração inicial correspondente ao valor de R$ 14.978,26.

Como base para a preparação antecipada, o candidato poderá usar como base o último edital do concurso Polícia Civil MS, publicado em 2017.

Veja todos os detalhes aqui!

Resumo

Situação: comissão formada

Vagas: 250

Cargos: agente, papiloscopista, perito criminal e médico legista

Escolaridade: nível superior

Salários: iniciais de até R$ 14 mil

