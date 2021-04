Como a família Pearson lida com a pandemia em This Is Us? · .

Assim como o resto do mundo, os Pearsons não escaparam da pandemia da Covid-19 em This Is Us. A quinta temporada começou mostrando o início das contaminações nos Estados Unidos e se expandiu para mais fatos reais, como o assassinato de Geroge Floyd (1973-2020) e a crise econômica –como se a série já não tivesse drama suficiente para arrancar lágrimas dos telespectadores.

Ao contrário de Amor de Mãe, as cenas em que Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz), Randall (Sterling K. Brown) e os outros personagens usam máscaras foram muito mais coerentes com as recomendações de profissionais da saúde, sobretudo dentro dos hospitais.

Os personagens precisaram se adaptar à pandemia em situações cotidianas e enfrentaram problemas com os quais o público pôde se identificar, como ficar longe da família, se acostumar com o home office e até perder o emprego. Já Kevin e Randall fizeram testes semanais por não poderem exercer suas profissões em casa.

Confira abaixo cinco vezes que os Pearsons –e seus agregados– foram gente como a gente ao lidar com a pandemia em This Is Us:

[Atenção: este texto contém spoilers da quinta temporada da série]

Maternidade sem família

Kate e Toby (Chris Sullivan) decidiram adotar um bebê e acharam a mãe perfeita, uma grávida disposta a doar a filha para o casal. No dia do nascimento, no entanto, apenas a filha de Jack e Rebecca pôde acompanhar o parto no hospital, enquanto o marido aguardava no estacionamento e conheceu a pequena Hailey através de uma videochamada.

Os gêmeos de Kevin e Madison (Caitlin Thompson) nasceram no mesmo dia, em outro hospital. A amiga de Kate entrou sozinha em trabalho de parto, enquanto o ator corria contra o tempo para viajar de Vancouver a Los Angeles. Enquanto isso, Randall e Beth (Susan Watson) a fizeram companhia, também por uma chamada de vídeo.

Dentro da maternidade, em nenhum momento os personagens apareceram sem máscaras, nem mesmo as mamães em trabalho de parto. As cenas foram bem diferentes das do nascimento de Jack, quando a família inteira aguardava notícias de Kate na sala de espera.

Higienização

O primeiro episódio da quinta temporada mostrou os Pearsons aprendendo a lidar com o “novo normal”. Por trabalhar presencialmente em seu escritório, Randall agora precisa tirar toda a roupa ao chegar em casa. Beth tem feito a vigilância e faz com que ele se lembrar dos protocolos, além de ajudá-lo a se higienizar com álcool antes de entrar.

Distanciamento social

Acostumado com o assédio dos fãs, Kevin precisou fazer pedidos para que eles não se aproximassem, por causa da contaminação do coronavírus. O ator aparece em diversos episódios colocando a máscara antes de falar com quem o aborda na rua e tirando selfies à distância.

O distanciamento social foi praticado até mesmo nas cenas em família, bem no começo da pandemia, quando Kevin contou para Kate e Toby que ele e Madison estavam esperando gêmeos, mas sem ultrapassar o quintal da casa da irmã.

Isolamento social

O aniversário do Grande Trio foi diferente em 2020. Kevin e Kate fizeram uma quarentena severa antes de se isolarem com Rebecca (Mandy Moore) e Miguel (Jon Huertas) na cabana da família, mas sem Randall. No entanto, o desaparecimento da matriarca fez o filho adotivo viajar até o local.

Antes de entrar em casa, o marido de Beth explicou que havia feito um teste recentemente, com resultado negativo. Além disso, ele não abraçou os familiares, mesmo estando há muito tempo sem vê-los.

Home office

Com a empresa afetada pela crise econômica, Toby acabou perdendo seu emprego. Mas essa não foi a única realidade que o personagem de Chris Sullivan enfrentou. Para uma entrevista de emprego via chamada de vídeo, o marido de Kate colocou um terno, mas ao final dela, ele se levantou e apareceu apenas de cueca na parte de baixo –quem nunca?

Já Kevin, que não tinha como fazer home office, precisou viajar até Vancouver, no Canadá, para gravar um filme, já que os estúdios de Los Angeles enfrentavam maiores restrições.