Como a MTV deixa o elenco do De Férias com o Ex à flor da pele · .

Gritaria, cenário quebrado, garrafas voadoras e surubão. A MTV virou especialista em deixar os elencos de todas as temporadas do De Férias com o Ex à flor da pele. Quem entra no reality show só pensa em duas coisas: sexo e confusão. Quem acredita que os barracos ou as “putarias” só acontecem por conta do nível natural de descontrole dos convidados está enganado. Existem artifícios bastante explorados pela direção para deixar tudo muito intenso e garantir o entretenimento do público.

O . descobriu quais são os truques usados pela direção do reality show para estimular a selvageria entre os participantes.

São basicamente dois recursos bastante simples os responsáveis pelo descontrole: a falta de academia e a quase inexistência de doces na despensa do confinamento.

A falta de uma academia bem estruturada para os amantes das descargas de endorfina é proposital. Os criadores do formato entenderam que o excesso de exercícios físicos deixa os participantes fisicamente exaustos e muito menos dispostos para o sexo. “A ideia é que eles extravasem de outras maneiras (risos). Porque se todos os dias você puder correr e malhar para queimar sua energia, aí complica”, disse uma fonte à reportagem.

“Não tem muito doce à disposição deles. Tem leite condensado para fazer um brigadeiro de vez em quando, mas não tem chocolate à vontade. Se sentimos que tem alguém muito formiguinha, vamos liberando aos poucos, mas temos que ter um rigor de trato, porque eles entendem que quem manda somos nós”, completou.

Outro item controlado no De Férias com o Ex é o consumo de bebida alcoólica. Embora na edição que vai ao ar o público tenha a sensação de que o reality show seja uma eterna festa open bar, a produção libera os drinques a conta-gotas para evitar que a situação saia do controle.

A inclusão do álcool é somente para deixá-los mais soltos e à vontade na casa, mas nunca embriagados a ponto de ficarem com ressaca e indispostos no dia seguinte. O objetivo é que sempre estejam prontos para encarar as atividades, realizadas diariamente no confinamento.

E desde 2016, essa receita tem feito sucesso. Embora algumas temporadas tenham decepcionado parte do público pelo pouco envolvimento dos participantes com a proposta do reality, o De Férias com o Ex: Celebs 2 estreia nesta quinta-feira (8) com um time que, a julgar pelos vídeos promocionais, estavam desesperados para viverem dias de pegação e de confusão.

