Como a psicologia pode lhe ajudar?

O desenvolvimento de liderança pode acontecer em qualquer pessoa que deseje atingir este objetivo e esteja disposta a se dedicar a ele. Porém, para alguns, especialmente os mais tímidos e conservadores, o caminho pode parecer difícil, enquanto que para os extrovertidos, o passo a passo é mais fácil, aparentemente.

Mas, de maneira geral, não importa qual é o seu perfil. No decorrer deste artigo você encontrará ferramentas para desenvolver a liderança de uma forma muito interessante e atrativa, mesmo se você for tímido. Veja abaixo!

Como a psicologia pode ajudar você no desenvolvimento de liderança

O desenvolvimento de liderança começa a partir do momento em que você toma a decisão de se tornar um líder.

Essa decisão independe do suporte que você já tem, pois tudo é desenvolvível desde que você se proponha a isso.

1- O autoconhecimento adquirido na psicoterapia

A psicologia estuda a mente humana e os comportamentos há muito tempo. Sendo assim, não é de hoje que vemos o autoconhecimento associado à psicoterapia e à capacidade de compreendermos quem somos, como a nossa mente pensa e a maneira que nos portamos nos mais diversos contextos.

Por isso, se você quer iniciar o seu desenvolvimento de liderança, comece por desbravar o que há dentro de você. Conheça os seus sonhos, limites, pontos fortes, fracos… Tudo isso com a ajuda da psicoterapia e práticas de autoconhecimento.

2- Análise das suas atitudes e a percepção das relações

Com a psicoterapia em andamento, comece a analisar as suas atitudes diante do ambiente corporativo. Perceba quais são as relações que você tem com as outras pessoas que estão ali com você.

Você costuma ser prestativo? Proativo? É mais fechado? Gosta de ajudar? Sabe escutar? Observe todos os seus atributos e comece a trabalhar aqueles que estão associados com o espírito de liderança.

Por exemplo, você pode começar a ser mais aberto, receptivo e demonstrar mais atenção e interesse ao que os outros estão falando ou questionando. Fuja do piloto automático.

3- Críticas construtivas usadas para crescer

Comece a absorver as críticas construtivas dos seus liderados. Peça para que eles falem como se sentem em relação a você. Observe quais atitudes suas podem estar atrapalhando a relação e tente sempre buscar formas de melhorar a conexão entre você e sua equipe.

4- Capacidade de analisar e escutar os seus liderados

Seguindo o raciocínio acima, desenvolva a capacidade de escutar os seus liderados. Deixe que eles se sintam confiantes para conversar com você, demonstrar dificuldades e buscar auxílio em você.

Analise-os de forma mais humana, considerando os sentimentos, os anseios e os desejos daquela pessoa. Não a enxergue apenas como uma “peça” que deve seguir ordens. Mas sim, saiba desenvolver a capacidade de escutar com clareza, criando um suporte dentro do ambiente corporativo.

5- Trabalhe a sua empatia para crescer como líder

A sua empatia também deverá ser desenvolvida. Comece a se pôr mais no lugar da outra pessoa que ouvirá uma ordem ou uma “chamada de atenção”. Seja uma pessoa gentil, entenda as variáveis envolvidas com o dia a dia das pessoas e, novamente, jamais trate o seu colaborador como um robô.

Apenas considerando esta visão é que você conseguirá investir em um bom desenvolvimento de liderança.