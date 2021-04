Como a saída de Regé-Jean Page afeta a segunda temporada de Bridgerton? · .

A notícia de que Regé-Jean Page, protagonista da primeira temporada de Bridgerton ao lado de Phoebe Dynevor, não fará parte do elenco do segundo ano pegou muitos fãs de surpresa. Afinal, como o novo fenômeno da Netflix seguirá sua história sem o duque de Hastings, um de seus principais personagens?

O segundo ano da atração vai adaptar O Visconde que Me Amava, livro dois da série literária escrita por Julia Quinn que inspirou a produção. Nele, o protagonismo será assumido pelo casal Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley).

Cada um dos livros escritos por Julia conta a história de amor de um dos filhos da família Bridgerton. Após Daphne no primeiro ano e Jonathan no segundo, caso a série continue fazendo sucesso, os outros irmãos também ganharão uma temporada na Netflix para chamar de sua.

Nos livros, esse “rodízio” de protagonistas acaba ofuscando quem liderou a trama na história anterior. Como em o O Visconde que Me Amava o personagem principal passa a ser Jonathan, Simon (Page) e Daphne (Phoebe) tornam-se coadjuvantes.

A confirmação antecipada da ausência de Page na nova leva de episódios pode facilitar o trabalho dos roteiristas da série. Na primeira temporada, diversas liberdades criativas foram tomadas para aumentar a trama dos personagens e dar importância a alguns que não teriam muito o que acrescentar à narrativa, como Benedict (Luke Thompson) e Eloise (Claudia Jessie).

Essa situação se repetiria caso a equipe fosse obrigada a inventar arcos que justificassem uma presença maior de Simon e Daphne no novo ano. Como apenas Phoebe Dynevor retornará para a segunda temporada, a série deve sofrer menos mudanças com relação aos livros.

Para Page, que tem sua agenda lotada de novos projetos após o sucesso de Bridgerton, a saída não seria uma surpresa de qualquer jeito. Em entrevista à revista Variety, o ator revelou que sempre viu sua participação na série como algo com data de validade.

“É um arco de uma temporada. Me disseram: ‘Vai ter começo, meio e fim. Nos dê um ano'”, contou Page, relembrando as primeiras conversas com os produtores que o abordaram sobre o papel de Simon depois de ele terminar seu trabalho em For the People.

“Eu pensei: ‘Isso é interessante’, porque parecia uma minissérie. Eu posso chegar, contribuir com minha parte, e então a família Bridgerton segue em frente”, explicou.

A nova leva de episódios da série apresentará Kate Sharma (Kate Sheffield nos livros), interesse amoroso de Anthony e que roubará o protagonismo do duque de Hastings para si.

Em O Visconde que Me Amava, Kate surge na vida dos Bridgerton para tentar livrar a irmã, Edwina (Charithra Chandran), das garras de Anthony, mas é ela quem acaba caindo nos encantos do novo protagonista.

A Netflix ainda não oficializou uma data para a estreia da segunda temporada. Como as gravações começaram em março, é provável que a série não retorne antes do final de 2021.