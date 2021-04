como atacante foi decisivo para o Atlético-MG na Libertadores jogando só 53

O Atlético-MG espantou a insegurança na Conmebol Libertadores com a vitória por 2 a 1 sobre o América de Cali. E o resultado positivo veio graças a Hulk.

Para a partida da última terça-feira (27), o atacante foi acionado apenas na segunda etapa. Ficou em campo durante 53 minutos e fez estrago. Foram quatro chutes no total, sendo três deles no alvo. E dois que entraram na meta adversária.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Além disso, Hulk ainda foi responsável por sofrer duas faltas. Uma delas foi o pênalti convertido por ele mesmo.

A partida foi ideal para acalmar os ânimos no Atlético-MG. Além do empate na estreia contra o La Guaira, Hulk e Cuca causaram polêmica durante a semana.

Em entrevista após a partida, o jogador reclamou que não tinha uma sequência de três jogos no Galo desde a chegada de Cuca.

O técnico não gostou da declaração do atleta e rebateu publicamente com a seguinte frase: “Você dá sequência quando tem o jogador dando todo o respaldo”.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!