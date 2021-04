League of Legends: Wild Rift é a nova aposta da Riot Games do seu game de maior sucesso no mundo mobile. O título já está disponível há algum tempo para Android e iOS de forma gratuita, e neste guia você vai ter a oportunidade de conferir todos os passos para baixar o título em seu dispositivo.

Como baixar League of Legends: Wild Rift no celular

Antes de seguir para as dicas referentes ao download, é bom verificar os requisitos exigidos para que você consiga rodar o game em seu dispositivo. Os dados de recursos mínimos do aparelho estão na sequência:

Requisitos para Android

Sistema operacional: Android 5 ou posterior

Android 5 ou posterior Processador: Quad-core de 1,5 GHz (32 bits ou 64 bits)

Quad-core de 1,5 GHz (32 bits ou 64 bits) Placa de vídeo: Mali-T860

Mali-T860 Memória RAM: 2 GB

Requisitos para iOS

Sistema operacional: iOS 10 ou posterior

iOS 10 ou posterior Processador: Dual-core de 1,4 GHz (Apple A8)

Dual-core de 1,4 GHz (Apple A8) Placa de vídeo: PowerBR GX6450

PowerBR GX6450 Memória RAM: 1 GB

Se as especificações do seu aparelho batem ou são superiores ao mostrado acima, basta seguir as etapas a seguir para garantir que o download de League of Legends para mobile aconteça de maneira correta.

1. Acesse a Google Play ou a App Store e, na área de busca, digite League of Legends (ou simplesmente League of) e verifique se nessa lista aparece League of Legends: Wild Rift (opção que você deve selecionar);

(Fonte: Google Play/Reprodução)Fonte: Google Play

2. Na tela seguinte, clique no botão Instalar para realizar o processo de download;

(Fonte: Google Play/Reprodução)Fonte: Google Play

3. Assim que o download for concluído, abra o game para que o sistema inicie a instalação e baixe os dados restantes necessários para que o jogo funcione normalmente e você possa curtir todas as novidades contidas nessa versão de League of Legends.

Saiba mais sobre o game

League of Legends: Wild Rift foi anunciado em outubro do ano passado como a experiência completa do MOBA para PC nas telinhas dos dispositivos móveis. A expectativa para conferir esse resultado era tão grande que não demorou muito para que a própria comunidade começasse a fazer alguns comparativos gráficos entre as duas edições.

Por falar em comunidade, alguns jogadores também notaram que, no lançamento do game, o preço das Wild Cores (nome dado pela produtora à moeda virtual comprada com dinheiro real para obter itens cosméticos dentro de Wild Rift) era maior no iOS que no Android, com valores que podiam representar uma diferença de 1% a até o dobro do preço. Até o momento, ainda não foi explicado o motivo dessa diferença de valores entre sistemas.

E aí, está jogando League of Legends: Wild Rift ou esperando um pouco mais para baixá-lo? Aproveite para conferir a opinião da equipe do Voxel a respeito do game clicando aqui.