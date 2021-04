Como Benzema saiu da sombra de Cristiano Ronaldo, virou ‘o cara’ do Real Madrid e pode decidir El Clásico

O Real Madrid sofreu muito após perder Cristiano Ronaldo para a Juventus em junho de 2018, perdendo sua principal fonte de gols nas partidas e, principalmente, em momentos decisivos da Uefa Champions League ou clássicos contra o Barcelona. Um jogador, porém, ganhou mais protagonismo na equipe.

Sempre sendo um parceiro às sombras de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema acabou sendo subestimado por muitas pessoas sobre sua capacidade dentro de campo. Sem o português, porém, seu brilho se mostrou.

Desde a saída do português, o camisa 9 assumiu a posição de principal artilheiro e assistente do elenco merengue. Ao todo, ele é o jogador que mais criou gols, com mais de três vezes o número de lances que o segundo colocado.

Ao todo, Benzema gerou 107 gols ao Real Madrid, enquanto o segundo colocado Modric gerou 33. Seu aproveitamento ainda fica mais impressionante, tendo criado 192 chances, segundo no elenco, atrás de Kroos, com 292.

No número de gols, Benzema tem 80, enquanto o segundo colocado, Sergio Ramos, tem 28, menos que metade. Logo atrás aparece Gareth Bale, com 17 gols.

O número de assistências ainda é mais equilibrado. Benzema tem 27 contra 23 de Kroos e 20 de Modric. Muito disso surge por conta do posicionamento do francês ser mais centralizado.