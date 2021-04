Como calcular a hora de dormir? Confira dica para noite de sono perfeita

“Toda noite, a sua mente passa por alguns ciclos de sono. Cada um deles começa com o sono leve, depois passa para um sono mais profundo, vai para a etapa do sonho e depois volta para o sono leve”, explica em um vídeo compartilhado no Tik Tok.

De acordo com ele, cada ciclo dura cerca de 90 minutos e as chances de acordar mais disposto são maiores quando se desperta no final de um desses ciclos. Isso acontece porque esse momento do ciclo corresponde ao sono leve, um estado mais próximo do “acordado”.