Como captar clientes no 99freelas?

Neste arquivo você descobrirá quais são os 5 melhores aplicativos para fazer freelance.

De quebra, você ainda vai entender o porque do 99freelas ser de longe o melhor deles para você começar.

Desde sempre as pessoas buscam formas de adquirir uma renda extra e melhorar seu padrão de vida.

Com a pandemia, este ato passou a ser uma necessidade e, aquela que antes era apenas um acréscimo na renda familiar, passou a ser a renda principal.

O que muita gente ainda não sabe é que dá para fazer uma renda extra com trabalhos através da internet e de casa!

Esta é a proposta de alguns sites e aplicativos da internet, e não são poucos!

Separamos aqui uma lista com os 5 mais relevantes para que você possa começar a ganhar dinheiro.

Freelancer

Este é um dos mais famosos aplicativos para busca de trabalhos temporários.

O serviço para os empresários divulgarem as vagas disponíveis é gratuito, já para os profissionais as candidaturas às oportunidades são limitadas.

Para o acesso ilimitado é preciso pagar, porém traz a vantagem de ter uma visibilidade de perfil mais eficiente.

Os trabalhos ofertados no Freelancer vão desde trabalhos de web design, até o processamento e análise de dados.

As empresas escolhem o profissional através de um ranking.

O valor pago pode ser um preço fixo ou por hora trabalhada e a plataforma faz o intermédio do pagamento.

Confira o app do Freelancer compatível com Android.

Workana

Neste aplicativo existem mais de 700 mil freelancers inscritos no Brasil e na America Latina.

Existem inúmeros trabalhos disponíveis, porém as áreas que mais contratam são as de web design e gráfico, trabalhos de programação, de marketing e vendas, trabalhos a serem traduzidos e produção de conteúdo para web e outros.

Neste aplicativo existe uma reclamação recorrente e que vale te contar aqui.

Muitas vezes ocorre muita demora na aprovação do perfis dos usuários.

Se você tem pressa, pode ser prejudicial a você.

Mas por outro lado fica uma garantia maior da seguridade dos prestadores de serviço da plataforma.

Conheça o site do Workana

GetNinjas

Este é um aplicativo bastante conhecido no ramo de trabalhos freelancers.

Seu cadastro é completamente gratuito e inclui profissionais de todas as áreas: depiladores, pedreiros, consertos de aparelhos eletrônicos, etc.

OS profissionais promovem seus serviços na plataforma e os clientes os localizam de acordo com a demanda, podendo optar entre até três orçamentos e fazer suas negociações.

As transações no APP geram a comissão para o desenvolvedor e com uma assinatura os usuários podem ter acesso a outras funcionalidades.

Conheça o App do GetNinja para Android

Fiverr

Este aplicativo é ideal para você se domina bem o idioma inglês, pois terá acesso a inúmeros trabalhos do exterior.

É um dos aplicativos mais bem visto mundialmente nesse ramo. Basta se cadastrar e adicionar todas as suas habilidades técnicas.

Você pode ser escolhido através de um processo seletivo ou o contratante pode simplesmente visualizar e contratar seu perfil.

As transações ocorrem exclusivamente através da plataforma que conta com mais de 11 milhões de inscritos.

Conheça o App do Fiverr para Android

99freelas

Por ultimo, vamos falar do mais badalado do momento: o 99freelas!

O 99freelas é uma plataforma para contratação de profissionais 100% brasileira e de maior destaque no momento.

Como funciona a plataforma?

Você cadastra o seu perfil, escolhe suas qualificações e habilidades. Vale a pena investir em tempo para construir um bom perfil, pois é ele que chamará atenção dos contratantes num primeiro momento.

Além disso, você pode e deve colocar disponível o seu portfólio. Mas o que é isso?

São trabalhos feitos por você que poderão atestar aos contratantes as suas qualidades.

No 99freelas o pagamento é garantido pela plataforma. O cliente aceita a proposta, realiza o pagamento e você recebe uma mensagem que pode iniciar o serviço.

Assim que você finalizar o serviço deverá concluir a proposta. Neste momento o cliente deverá aceitar dizendo para plataforma que você realmente entregou o serviço solicitado.

Só a partir daí o valor acordado é liberado.

A plataforma 99freelas libera o pagamento na conta bancária que você cadastrar no seu perfil, geralmente de 7 a 10 dias de quando o serviço for finalizado, de acordo com seu pacote de cadastro.

Fácil e seguro.

Agora quer saber porque o 99freelas é considerado atualmente o queridinho da galera?

Porque ele é, sem dúvida, a forma mais prática de pegar seus primeiros clientes.

Nele você encontrará:

Muitos projetos

Você pode captar de forma atrativa pessoas que querem seus serviços

Não há limite de propostas enviadas

Além disso, a concorrência é fraca. Ou seja, são muitas pessoas enviando propostas mas nem todas estão realmente preparadas para ofertar aquele serviço.

Portanto, vale algumas dicas para você se destacar:

Essas dicas vão te tornar um freelancer de sucesso no 99freelas.

Gostou? Clica aqui e fala já seu cadastro.