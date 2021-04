como chegam os rivais dos brasileiros para rodada da Libertadores

Flamengo, Santos e Palmeiras serão atrações nos canais Disney na rodada de Conmebol Libertadores, com jogos no FOX Sports, ESPN Brasil e cobertura especial com vídeos no ESPN.com.br, que analisou como foi a preparação dos times antes desses duelos.

Começando pelo duelo Flamengo x Unión La Calera, que acontece na terça-feira (27), às 19h15, com transmissão exclusiva do FOX Sports e cobertura com vídeos no ESPN.com.br. A equipe do Mago Valdivia vem de derrota no campeonato chileno. Perdeu para o O’Higgins por 1 a 0.

Em campo, seis jogadores que empataram com a LDU na primeira rodada da Libertadores foram acionados em jogo do nacional. Reserva diante dos equatorianos, Valdivia atuou durante 80 minutos e aumenta a chance de encarar o Flamengo. O ponto positivo para os cariocas é que o time chileno não vence há três partidas, quando bateu o Santiago Wanderers. De lá para cá, empatou com Audax Italiano, LDU e perdeu para o O’Higgins.

Pelo lado carioca, o Flamengo tenta vencer em casa para ir mais tranquilo para os dois jogos como visitante na competição. A equipe vem de um importante triunfo por 3 a 2 sobre o Vélez, na primeira rodada da fase de grupos. Arão, Gabigol e Arrascaeta fizeram os gols da partida.

Já o Santos terá pela frente o Boca Juniors, na terça-feira, às 21h30, com transmissão do FOX Sports. No jogo mais complicado da chave, o Peixe vê o rival vindo de uma vitória por 2 a 0 no Campeonato Argentino.

Em campo, nove atletas que venceram o The Strongest pela Libertadores atuaram no jogo do Argentino. Apenas Fabra, que entrou no lugar de Más, e Tevez, que substituiu Obando, foram as mudanças.

Gabigol, Veiga e Marinho são os destaques na Libertadores Flamengo / Palmeiras / Santos

O Santos precisa vencer o duelo após o início ruim diante do Barcelona-EQU: derrota por 2 a 0 dentro de casa. Uma nova derrota deixaria o clube em situação complicada para os jogos restantes da competição.

Para fechar a noite dos brasileiros, o atual campeão Palmeiras vai receber o Independiente del Valle, nesta terça-feira (27), às 21h30, com transmissão da ESPN Brasil e cobertura em tempo real com vídeos do ESPN.com.br. A equipe de Abel Ferreira descansou no fim de semana, com apenas reservas atuando na derrota por 2 a 1 para o Mirassol.

Por outro lado, o Del Valle conseguiu ter a mesma estratégia de preservar titulares. A equipe não atuou no fim de semana. Seu último compromisso foi o empate com o Defesa y Justicia, no dia 21 de abril pela primeira rodada da fase de grupos.