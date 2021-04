Como concorrer a uma bolsa de estudos

Todos os anos as universidades particulares brasileiras em associação a programas de incentivo oferecem bolsas de estudo parciais e integrais em cursos das mais diversas áreas do conhecimento. Assim, essas instituições dão a oportunidade para alguns alunos de cursar uma graduação gratuitamente ou pagando apenas uma porcentagem da mensalidade.

A maioria dos programas que fomentam as bolsas nas instituições são para o público que está numa situação de vulnerabilidade social. Desse modo, os requisitos para matrícula são mais simples e acessíveis. Pensando nisso, separamos uma lista com o passo a passo para você ficar preparado e garantir a sua vaga.

Dicas para conseguir uma bolsa de estudo

Em primeiro lugar, é preciso pesquisar. O primeiro passo é buscar as faculdades mais próximas que participam dos programas de isenção de pagamento. Em seguida, analise as opções e selecione as que mais se adequam as suas possibilidades. Os cursos oferecidos variam entre modalidade presencial, semi presencial ou EaD. Se você precisa conciliar demandas de estudo e trabalho pode escolher o formato que se adeque melhor a sua rotina.

Outra dica é ficar atento às bolsas ofertadas por meio de programas do Governo Federal. Apesar de nos últimos anos a Educação ter sido negligenciada como nunca antes, ainda é possível pleitear uma vaga na universidade. Nesse sentido, o ProUni é o programa do MEC mais conhecido. É preciso apenas usar a sua nota do Enem e atender a alguns requisitos de condição social.

Assim como o Prouni, o Fies é um programa do MEC. Mas funciona de uma maneira diferente. O Fies tem o objetivo de ofertar empréstimos a longo prazo para os alunos que desejam estudar em faculdades particulares. Há ainda a possibilidade de recorrer a outras iniciativas estaduais de incentivo ao ensino superior. Além disso, dá há os programas de desconto das próprias instituições.

