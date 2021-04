Como conversa no Manchester United mudou planos para o futuro e deixou Cavani mais distante da América do Sul

Edinson Cavani praticamente decidiu que continuará mais uma temporada no Manchester United após uma ‘conversa produtiva’ com o técnico Ole Gunnar Solskjaer, segundo uma fonte próxima ao jogador informou à ESPN.

O atacante de 34 anos teve adaptação difícil à Inglaterra e, há algumas semanas, o seu entorno dava quase como certo de que seu futuro seria o Boca Juniors.

Cavani perdeu vários jogos por problemas físicos e demorou a superar o golpe sofrido no início da temporada, quando a Federação Inglesa puniu o uruguaio por uma foto postada no Instagram em resposta a um amigo por entender que o texto continha conotações racistas.

Uma fonte próxima a Cavani reconheceu à ESPN que a situação mudou após o mês de abril, quando o atacante recuperou seu melhor nível e recebeu a confiança do Solskjaer.

Cavani marcou cinco gols em seus últimos cinco jogos, incluindo dois no jogo de ida das semifinais da Europa League contra a Roma.

Assim, o atacante praticamente tomou a decisão de ficar mais uma temporada no United e a mesma fonte garante à ESPN que nos próximos dias haverá uma reunião entre representantes uruguaios e dirigentes do clube inglês para formalizar tudo.

Cavani ingressou no Manchester United em outubro de 2020 ao assinar um contrato de uma temporada, mas a partir de então as duas partes oficializaram que havia a opção de estender sua continuidade em Old Trafford por mais um ano.

Dessa forma, a negociação não deve se prolongar e, uma vez que Cavani dê o ‘sim’ definitivo, tudo deve ser oficializado.

Na verdade, fontes do Manchester United consultadas pela ESPN também se mostram otimistas sobre essa possibilidade, mesmo após o próprio Solskjaer ter admitido que o futuro do jogador estava no ar.

Na última quinta-feira (29), porém, o técnico já se mostrou mais otimista quando questionado pela imprensa após a vitória por 6 a 2 sobre a Roma.

“(Cavani) teve lesões, trabalhou muito e mostrou sua qualidade. Sabe que adoraria tê-lo mais um ano. Compreendo que tem sido muito difícil para ele”, disse o treinador.

“Prometi a ele que Old Trafford e Manchester são lugares diferentes com torcedores. Estou fazendo o meu melhor (para convencê-lo). Não temos que vender nenhuma ideia a ele, é sobre como ele se sente, sobre o time que somos. Ele faz parte dessa equipe”.