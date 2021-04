Como crescer financeiramente na crise? Confira dicas

Com a pandemia do novo coronavírus, muitos negócios fecharam as portas e empreendedores começaram a se questionar como manter suas empresas em meio à crise financeira. Em momentos como este, é preciso repensar estratégias e elaborar um bom plano que possa servir de válvula de escape.

O consultor financeiro César Augusto Karam separou algumas dicas do que o pequeno empreendedor deve colocar em prática para se manter no mercado neste momento desafiador.

No cenário atual brasileiro, grandes, as empresas menores possuem maior dificuldade de conseguir recursos. Porém, de acordo com o consultor financeiro, é mais fácil mudar a rota de pequenas empresas do que das grandes.